Названа стоимость билетов на рождественский концерт с Леонтьевым

Валерий Леонтьев. Фото: соцсети
Знаменитый российский исполнитель Валерий Леонтьев может получить внушительный гонорар за рождественское выступление в Таиланде. Как выяснили журналисты, при полном аншлаге шоу на Пхукете способно принести более 32 миллионов рублей, ведь стоимость билетов достигает весьма впечатляющих сумм.

Выступление запланировано на 7 января. В этот вечер артист выйдет на сцену с программой из самых известных хитов, а зрителям обещают атмосферу праздничного рождественского вечера.

Самые бюджетные билеты получат те, кто готовы разместиться на танцполе – их цена начинается примерно от пяти тысяч рублей. При этом места за столиками и в ложах стоят в разы дороже: стоимость таких билетов стартует от 177 тысяч рублей и достигает рекордных 777 тысяч. Для тех, кто предпочитает сидячие места без обслуживания, цены колеблются в диапазоне от 22 до 27 тысяч рублей.

Если все билеты будут распроданы, выручка организаторов гала-концерта превысит 32 миллиона рублей. На данный момент, по имеющейся информации, основная часть VIP-зон уже занята, а в продаже остаются в основном билеты на танцпол, несколько столиков и отдельные места в зале.

Несмотря на официальное завершение музыкальной карьеры в 2024 году, артист полностью со сцены не исчез. Он продолжает принимать участие в закрытых мероприятиях и изредка дает концерты. Так, в конце декабря артист выступил на частной вечеринке в столице, за которую, по данным источников, получил около 15 миллионов рублей.

К слову, ранее стало известно, что Леонтьев тайно выступил в Париже.

