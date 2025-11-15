Леонтьев устроил в Париже закрытое шоу

Леонтьев тайно выступил в Париже
Валерий Леонтьев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артист продолжает радовать публику хитами

Валерий Леонтьев вновь напомнил о себе – певец, объявивший ранее о завершении карьеры, неожиданно появился на закрытом концерте в Париже. Поклонники были поражены, ведь артист не только исполнил свои знаменитые хиты, но и намекнул, что прощание со сценой было не окончательным.

Как рассказали зрители, оказавшиеся на выступлении, легендарный исполнитель вышел на сцену под бурные аплодисменты и с улыбкой заявил, что не намерен исчезать из жизни своих слушателей. Зал встретил эти слова восторженными возгласами.

Напомним, в 2024 году артист официально объявил о завершении карьеры, но, похоже, музыка не отпускает его. Он продолжает появляться на вечеринках и творческих встречах, где публика встречает его с неизменной любовью.

Во время парижского концерта прозвучали легендарные композиции "Казанова", "Дельтаплан" и "Ты меня не забывай", исполненные вживую.

Источник: Telegram-канал "Звездная пыль" ✓ Надежный источник
По теме

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей