Леонтьев устроил в Париже закрытое шоу

Артист продолжает радовать публику хитами

Валерий Леонтьев вновь напомнил о себе – певец, объявивший ранее о завершении карьеры, неожиданно появился на закрытом концерте в Париже. Поклонники были поражены, ведь артист не только исполнил свои знаменитые хиты, но и намекнул, что прощание со сценой было не окончательным.

Как рассказали зрители, оказавшиеся на выступлении, легендарный исполнитель вышел на сцену под бурные аплодисменты и с улыбкой заявил, что не намерен исчезать из жизни своих слушателей. Зал встретил эти слова восторженными возгласами.

Напомним, в 2024 году артист официально объявил о завершении карьеры, но, похоже, музыка не отпускает его. Он продолжает появляться на вечеринках и творческих встречах, где публика встречает его с неизменной любовью.

Во время парижского концерта прозвучали легендарные композиции "Казанова", "Дельтаплан" и "Ты меня не забывай", исполненные вживую.