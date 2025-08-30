Рудковская назвала преемника Валерия Леонтьева

На российской сцене достаточно талантливых артистов

Известная светская львица Яна Рудковская высказала мнение, что Дима Билан способен продолжить творческий путь Валерия Леонтьева. Она подчеркнула, что частые сравнения этого исполнителя с Филиппом Киркоровым не отражают его сути, так как по манере исполнения и стилю более молодой артист ближе к автору хита "Казанова".

Свое заявление знаменитость сделала во время фестиваля "Новая волна" в Казани, куда приехали многие известные артисты. Особое внимание привлекло участие Леонтьева: несмотря на объявление о завершении карьеры, он вышел на сцену.

По мнению продюсера, возвращение легенды стало важным событием для публики. При этом она отметила, что если пожилой артист окончательно покинет шоу-бизнес, то именно Билан сможет стать его достойным преемником.