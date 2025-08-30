Рудковская назвала преемника Валерия Леонтьева

Курс рубля
Известная светская львица Яна Рудковская высказала мнение, что Дима Билан способен продолжить творческий путь Валерия Леонтьева. Она подчеркнула, что частые сравнения этого исполнителя с Филиппом Киркоровым не отражают его сути, так как по манере исполнения и стилю более молодой артист ближе к автору хита "Казанова".
Свое заявление знаменитость сделала во время фестиваля "Новая волна" в Казани, куда приехали многие известные артисты. Особое внимание привлекло участие Леонтьева: несмотря на объявление о завершении карьеры, он вышел на сцену.
По мнению продюсера, возвращение легенды стало важным событием для публики. При этом она отметила, что если пожилой артист окончательно покинет шоу-бизнес, то именно Билан сможет стать его достойным преемником.
