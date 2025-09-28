Названа стоимость элитного гроба Тиграна Кеосаяна

Названа стоимость элитного гроба Тиграна Кеосаяна
Фото: Утро.ру
Москва простилась с актером, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Панихида по нему прошла в Армянском храмовом комплексе.

Прощание со знаменитостью длилось несколько часов. К гробу шли те, с кем Кеосаян работал, с кем дружил, и те, кто просто его ценил и уважал. Море цветов и венков, море слез....

Все было организовано по высшему разряду – как и заслуживает покойный. Особое внимание родные уделили гробу, в котором будет похоронен Кеосаян. Он  выполнен из древесины дорогих сортов, отличается фрезированным корпусом, декоративными колоннами по углам, благородным темно-матовым цветом и качественной фурнитурой. Как говорят сотрудники ритуальных агентств, стоит такая стильная респектабельная домовина от 250 до 300 тысяч рублей в зависимости от качества ритуальных принадлежностей.

Фото: Утро.ру

Напомним, в 2008 и 2010 годах Тигран Кеосаян пережил два инфаркта. У него на сердце, по словам супруги, стояло семь стентов. 8 января 2025 года он пережил клиническую смерть и был введен в состояние медикаментозной комы. Артист находился в реанимации одной из московских клиник, где его жизнь поддерживала аппаратура. Он скончался 26 сентября 2025 года, на 60-м году. 

