Машина роз и рыдающие звезды: Москва прощается с Тиграном Кеосаяном

Машина роз и рыдающие звезды: Москва прощается с Тиграном Кеосаяном
Фото: Утро.ру
26 сентября сердце Тиграна Кеосаяна остановилось. "Ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо…" — написала овдовевшая Маргарита Симоньян в личном блоге. На третий день, согласно православной традиции, в Москве прощаются с актёром, режиссером и телеведущим.

Гроб с телом Тиграна Кеосаяна установлен в часовне Армянского храмового комплекса близ Олимпийского Проспекта в Москве. Прощание со знаменитостью продолжается уже более трех часов. Отдать последние почести пришли Филипп Киркоров, Лолита, Владимир Соловьев, Александр Розенбаум и другие коллеги и друзья покойного. Алых роз они принесли так много, что нужна была огромная машина для того, чтобы увезти все цветы. 

Фото: Утро.ру

А венки прислали президент России, заместитель председателя правительства, губернатор Московской области, телецентр "Останкино", одноклассники...

Москва скорбит. Кеосаяна все вспоминают добрым словом – его фильмы, программы, его большое сердце...

Фото: Утро.руНапомним, в 2008 и 2010 годах Тигран Кеосаян пережил два инфаркта. У него на сердце, по словам супруги, стояло семь стентов. 8 января 2025 года он пережил клиническую смерть и был введен в состояние медикаментозной комы. Артист находился в реанимации одной из московских клиник, где его жизнь поддерживала аппаратура. Он скончался 26 сентября 2025 года, на 60-м году.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

"Киев падет": разработан секретный сценарий для Белого дома

Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

Что Зеленский натворил за спиной Трампа – в США пришли в ужас

Незалежный политик зря время не терял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей