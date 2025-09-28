Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Гроб с телом Тиграна Кеосаяна установлен в часовне Армянского храмового комплекса близ Олимпийского Проспекта в Москве. Прощание со знаменитостью продолжается уже более трех часов. Отдать последние почести пришли Филипп Киркоров, Лолита, Владимир Соловьев, Александр Розенбаум и другие коллеги и друзья покойного. Алых роз они принесли так много, что нужна была огромная машина для того, чтобы увезти все цветы.
А венки прислали президент России, заместитель председателя правительства, губернатор Московской области, телецентр "Останкино", одноклассники...
Москва скорбит. Кеосаяна все вспоминают добрым словом – его фильмы, программы, его большое сердце...
Напомним, в 2008 и 2010 годах Тигран Кеосаян пережил два инфаркта. У него на сердце, по словам супруги, стояло семь стентов. 8 января 2025 года он пережил клиническую смерть и был введен в состояние медикаментозной комы. Артист находился в реанимации одной из московских клиник, где его жизнь поддерживала аппаратура. Он скончался 26 сентября 2025 года, на 60-м году.
Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему
Незалежный политик зря время не терял