Машина роз и рыдающие звезды: Москва прощается с Тиграном Кеосаяном

26 сентября сердце Тиграна Кеосаяна остановилось. "Ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо…" — написала овдовевшая Маргарита Симоньян в личном блоге. На третий день, согласно православной традиции, в Москве прощаются с актёром, режиссером и телеведущим.

Гроб с телом Тиграна Кеосаяна установлен в часовне Армянского храмового комплекса близ Олимпийского Проспекта в Москве. Прощание со знаменитостью продолжается уже более трех часов. Отдать последние почести пришли Филипп Киркоров, Лолита, Владимир Соловьев, Александр Розенбаум и другие коллеги и друзья покойного. Алых роз они принесли так много, что нужна была огромная машина для того, чтобы увезти все цветы.

А венки прислали президент России, заместитель председателя правительства, губернатор Московской области, телецентр "Останкино", одноклассники...



Москва скорбит. Кеосаяна все вспоминают добрым словом – его фильмы, программы, его большое сердце...

Напомним, в 2008 и 2010 годах Тигран Кеосаян пережил два инфаркта. У него на сердце, по словам супруги, стояло семь стентов. 8 января 2025 года он пережил клиническую смерть и был введен в состояние медикаментозной комы. Артист находился в реанимации одной из московских клиник, где его жизнь поддерживала аппаратура. Он скончался 26 сентября 2025 года, на 60-м году.

