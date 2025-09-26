Умер Тигран Кеосаян

Знаменитости было 59 лет

Скончался Тигран Кеосаян, ему было 59 лет. О трагедии сообщила его супруга, главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В конце декабря прошлого года у него произошла остановка сердца, после чего телеведущий пережил клиническую смерть. Медики сумели вернуть его к жизни, но вскоре он впал в кому, которая продолжалась девять месяцев. Все это время лучшие доктора одной из столичных клиник боролись за его жизнь.

Минувшей ночью любимец публики завершил свое земное пребывание, так и не выйдя из бессознательного состояния.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", – сообщила убитая горем супруга знаменитости.

Покойный был известен как актер, режиссер, продюсер и телеведущий. Он создавал и вел программу "Международная пилорама", а также имел звания Заслуженного артиста России и Заслуженного деятеля искусств РФ.

Смерть главы семейства стала огромным ударом для Маргариты. Сейчас она сама находится в тяжелой ситуации. Знаменитости диагностировали онкологическое заболевание.

Звезда старается с мужеством встречать испытания, которые ей преподносит жизнь. Тем не менее, некоторые коллеги позволяют себе странные высказывания в адрес журналистки. Так, недавно ее диагноз поставили под сомнение.