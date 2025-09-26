Умер знаменитый советский артист Николай Калинин

Уход звезды стал большим ударом для кинематографа

Ушел из жизни актер Николай Калинин – человек, для которого сцена и камера были не просто работой, а одной из самых важных сфер. Ему было 79 лет. О смерти знаменитости сообщили представители Севастопольского академического русского драмтеатра имени Луначарского, где он играл более двух десятилетий.

Будущая звезда появился на свет в 1946 году. Его путь в искусстве начался на театральных подмостках Омска, Норильска и Днепропетровска, а последние годы были связаны с Крымом. Он выходил на сцену в классических пьесах и воплощал на сценах легендарные сказки, среди которых "Емеля" и "Старик Хоттабыч".

Зрители навсегда запомнили его и по блистательным работам на голубом экране. С начала 2000-х годов он снялся во множестве картин и сериалов. Среди его заметных работ – "Учитель в законе", "Русский характер" и "Исаев". Каждая роль становилась для него возможностью показать глубину своего актерского таланта.

Ныне покойная знаменитость не ограничивался только актерский мастерством. Он также стал лауреатом Международного конкурса авторской песни имени Клавдии Шульженко, что наглядно показало, насколько талантливым был этот человек.

