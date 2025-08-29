Щедрин после смерти оставил наследство на 65 миллионов рублей

65 миллионов и ни одного наследника: умер народный артист СССР
Фото: www.unsplash.com
Знаменитости удалось дожить до почтенного возраста

Советская легенда Родион Щедрин оставил после себя внушительное состояние, которое оценивается в 65 миллионов рублей. Культурный деятель покинул этот мир на 93-м году, и теперь внимание приковано к его наследству. Жизненный путь знаменитости прекратился сегодня, 29 августа.

В начале девяностых композитор вместе с любимой супругой, культовой балериной Майей Плисецкой перебрался на немецкие земли. С 2012 года пара жила в апартаментах в самом центре Мюнхена. Рыночная цена подобного жилища достигает примерно 570 тысяч долларов. На данный момент официальных данных о праве собственности на элитные метры не обнародовано.

Знаменитости также владели виллой в Литве, в живописном месте неподалеку от столицы. Там аналогичные дома оцениваются в четверть миллиона долларов. Совокупно зарубежные владения звезд "тянут" на десятки миллионов в пересчете на российскую валюту.

В Москве у семьи была трехкомнатная квартира рядом со станцией "Тверская". В 2022 году композитор передал ее государству, и на этой базе сейчас работает музей, посвященный его легендарной супруге.

У пары не было детей, поэтому судьба оставшегося после их кончины имущества вызывает вопросы. Ранее сообщалось, что причиной смерти звезды могла стать сердечная недостаточность, осложненная болезнью.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского певца. Лечение за границей не помогло звезде.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

"Все как надо с СВО?": объявлено о начале решающего этапа

Ситуация развивается стремительно

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик

Появилась информация о важном прорыве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей