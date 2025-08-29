Щедрин после смерти оставил наследство на 65 миллионов рублей

Знаменитости удалось дожить до почтенного возраста

Советская легенда Родион Щедрин оставил после себя внушительное состояние, которое оценивается в 65 миллионов рублей. Культурный деятель покинул этот мир на 93-м году, и теперь внимание приковано к его наследству. Жизненный путь знаменитости прекратился сегодня, 29 августа.

В начале девяностых композитор вместе с любимой супругой, культовой балериной Майей Плисецкой перебрался на немецкие земли. С 2012 года пара жила в апартаментах в самом центре Мюнхена. Рыночная цена подобного жилища достигает примерно 570 тысяч долларов. На данный момент официальных данных о праве собственности на элитные метры не обнародовано.

Знаменитости также владели виллой в Литве, в живописном месте неподалеку от столицы. Там аналогичные дома оцениваются в четверть миллиона долларов. Совокупно зарубежные владения звезд "тянут" на десятки миллионов в пересчете на российскую валюту.

В Москве у семьи была трехкомнатная квартира рядом со станцией "Тверская". В 2022 году композитор передал ее государству, и на этой базе сейчас работает музей, посвященный его легендарной супруге.

У пары не было детей, поэтому судьба оставшегося после их кончины имущества вызывает вопросы. Ранее сообщалось, что причиной смерти звезды могла стать сердечная недостаточность, осложненная болезнью.

