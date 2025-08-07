Умерла российская телезвезда Полина Малинина

Всего 24 года: умерла российская телезвезда
Фото: www.unsplash.com
Родные близкие в шоке от случившейся трагедии

В информационном пространстве активно обсуждают смерть молодой российской телезвезды. Так, стало известно о внезапной кончине бывшей участницы скандальной телестройки "Дом-2" Полины Малининой. Девушке было 24 года.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать передозировка запрещенными веществами. Тело знаменитости обнаружили в районе, который журналисты назвали "трущобами". Впрочем, официальные органы пока не подтвердили печальную информацию.

Девушка родилась в Нижнем Новгороде, где позже работала моделью. В 2021 году она прошла кастинг на "Дом-2" и перебралась в столицу. На проекте у нее завязались отношения с Давидом Дангой, но пара продержалась недолго – всего два месяца.

После ухода с телешоу девушка вернулась в родной город. Там она продолжила карьеру в модельной сфере и возглавила филиал одного агентства. Однако, по информации из СМИ, в компании, где она работала, происходили сомнительные действия. Потенциальных моделей, по некоторым данным, вынуждали брать кредиты и платить за участие в съемках. Сообщается, что пострадали сотни человек.

К слову, ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Российской Федерации.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
По теме

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности

Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Индия получила мощный удар из-за России

Громкие угрозы были воплощены в жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей