Умерла российская телезвезда Полина Малинина

Родные близкие в шоке от случившейся трагедии

В информационном пространстве активно обсуждают смерть молодой российской телезвезды. Так, стало известно о внезапной кончине бывшей участницы скандальной телестройки "Дом-2" Полины Малининой. Девушке было 24 года.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать передозировка запрещенными веществами. Тело знаменитости обнаружили в районе, который журналисты назвали "трущобами". Впрочем, официальные органы пока не подтвердили печальную информацию.

Девушка родилась в Нижнем Новгороде, где позже работала моделью. В 2021 году она прошла кастинг на "Дом-2" и перебралась в столицу. На проекте у нее завязались отношения с Давидом Дангой, но пара продержалась недолго – всего два месяца.

После ухода с телешоу девушка вернулась в родной город. Там она продолжила карьеру в модельной сфере и возглавила филиал одного агентства. Однако, по информации из СМИ, в компании, где она работала, происходили сомнительные действия. Потенциальных моделей, по некоторым данным, вынуждали брать кредиты и платить за участие в съемках. Сообщается, что пострадали сотни человек.

