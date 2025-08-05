Смерть окутана тайной: скончался заслуженный артист России Виктор Кондрашкин

Уход знаменитости стал большим ударом для его родственников и коллег

Заслуженный артист РФ Виктор Кондрашкин прекратил свое земное существование на 76-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения, размещенного в общем доступе нижегородскими деятелями культурной сферы.

О причинах ухода не сообщается – отсутствие точной информации создает своеобразный ореол тайны, окутывающий последние страницы судьбы звезды.

Ныне покойная знаменитость появился на свет в 1950 году и прошел актерскую школу в Горьковском театральном училище. Большую часть своей творческой жизни он провел на сцене Нижегородского ТЮЗ, где более трех десятков лет дарил зрителям яркие образы, вживаясь в десятки ролей, многие из которых оставили след в сердцах благодарных зрителей.

В начале девяностых его мастерство было официально признано – ему присвоили звание заслуженного артиста страны. Он был неоднократно отмечен театральными наградами.

Церемония прощания пройдет 6 августа в полдень в храме на Новосормовском кладбище. Коллеги знаменитости выразили глубокие соболезнования всем, кому был дорог покойный артист.

К слову, недавно популярный артист внезапно умер через две недели после свадьбы.