Смерть окутана тайной: скончался заслуженный артист России Виктор Кондрашкин

Смерть окутана тайной: скончался заслуженный артист России
Фото: www.unsplash.com
Уход знаменитости стал большим ударом для его родственников и коллег

Заслуженный артист РФ Виктор Кондрашкин прекратил свое земное существование на 76-м году жизни. Об этом стало известно из сообщения, размещенного в общем доступе нижегородскими деятелями культурной сферы.

О причинах ухода не сообщается – отсутствие точной информации создает своеобразный ореол тайны, окутывающий последние страницы судьбы звезды.

Ныне покойная знаменитость появился на свет в 1950 году и прошел актерскую школу в Горьковском театральном училище. Большую часть своей творческой жизни он провел на сцене Нижегородского ТЮЗ, где более трех десятков лет дарил зрителям яркие образы, вживаясь в десятки ролей, многие из которых оставили след в сердцах благодарных зрителей.

В начале девяностых его мастерство было официально признано – ему присвоили звание заслуженного артиста страны. Он был неоднократно отмечен театральными наградами.

Церемония прощания пройдет 6 августа в полдень в храме на Новосормовском кладбище. Коллеги знаменитости выразили глубокие соболезнования всем, кому был дорог покойный артист.

К слову, недавно популярный артист внезапно умер через две недели после свадьбы.

Источник: Нижегородское отделение Союза театральных деятелей ✓ Надежный источник
По теме

Новое вторжение ВСУ в Россию: что известно

Российские войска успешно отбивают попытки прорыва границы

Путин "поставил мат" Украине всего одним заявлением

Глава России снова обошел противников, уверены иностранные журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей