Популярный артист Дэвид Роуч внезапно умер через две недели после свадьбы

Популярный артист внезапно умер через две недели после свадьбы
Фото: www.unsplash.com
Его уход стал большим ударом для родных и близких

Культурную сферу поразили печальные новости. Этот мир покинул Дэвид Роуч – вокалист и золотой голос американской рок-группы Junkyard. Любимцу публики было 59 лет. О его смерти участники коллектива сообщили через официальные страницы в соцсетях.

Как стало известно, причиной смерти стал редкий и быстро прогрессирующий рак, выявленный в начале весны этого года. Популярный артист ушел из жизни у себя дома, рядом находилась его любимая женщина, с которой он официально оформил отношения всего за две недели до трагедии.

Музыкальный коллектив начал свое восхождение на творческий Олимп в Лос-Анджелесе в 1987 году. С момента основания ныне покойная знаменитость был его постоянным фронтменом, за исключением семилетнего перерыва с 1993 по 2000 год.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды популярных телесериалов.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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