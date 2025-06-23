Умер известный артист из российских телесериалов Стратан

Его знали и ценили миллионы зрителей

Актер Евгений Стратан, которого зрители хорошо помнят по популярным телепроектам "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы" и другим известным сериалам, ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщили на портале "Кино-Театр.Ру".

По информации ресурса, артист скончался 12 мая 2025 года у себя на родине, в Молдавии. Причиной смерти стал инсульт, после которого, как известно, восстановление дается крайне тяжело. Многие не справляются с последствиями, и, к сожалению, Евгений не стал исключением. Его не стало слишком рано, он еще мог бы многое сыграть и многое сказать со сцены и с экрана.

Стратан начал сниматься в кино два десятилетия назад, и за годы работы создал яркие образы в десятках проектов. Среди них – "Мушкетеры Екатерины", "Брачный контракт", "Лиговка", "Страховщики" и другие.

Его уход – большая потеря для театральной и кинематографической среды. Поклонники и коллеги скорбят вместе с убитыми горем родственниками.

К слову, ранее стало известно о смерти другого российского артиста. Актер рухнул в обморок прямо во время антракта.