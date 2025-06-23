Умер знаменитый российский актер Сергей Букреев

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Актер известного культурного учреждения "Театр.doc" Сергей Букреев внезапно завершил свое земное пребывание. Все случилось накануне, 22 июня. Об этом сообщили представители театра в официальном сообщении в соцсети "ВКонтакте".
Трагедия произошла прямо на работе. Во время антракта спектакля "Палачи" по пьесе Мартина МакДонаха, где Сергей исполнял одну из своих ярчайших ролей, он почувствовал себя плохо, вышел подышать и потерял сознание на улице. Причиной стал обширный сердечный приступ. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Коллеги называют Букреева не только талантливым и мощным актером, но и человеком с исключительной преданностью театру, для которого сцена была живым и важным пространством. Его искренность, яркая энергетика и любовь к профессии надолго останутся в памяти всех, кто с ним работал и кто видел его на сцене.
Зрители хорошо помнят покойного по спектаклям "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова", а широкая аудитория знает его по ролям в популярных телесериалах "След", "Горячая точка" и "Пятницкий".
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