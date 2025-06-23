Умер знаменитый российский актер Сергей Букреев

Смерть звезды стала большой утратой для культурной сферы страны

Актер известного культурного учреждения "Театр.doc" Сергей Букреев внезапно завершил свое земное пребывание. Все случилось накануне, 22 июня. Об этом сообщили представители театра в официальном сообщении в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия произошла прямо на работе. Во время антракта спектакля "Палачи" по пьесе Мартина МакДонаха, где Сергей исполнял одну из своих ярчайших ролей, он почувствовал себя плохо, вышел подышать и потерял сознание на улице. Причиной стал обширный сердечный приступ. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Коллеги называют Букреева не только талантливым и мощным актером, но и человеком с исключительной преданностью театру, для которого сцена была живым и важным пространством. Его искренность, яркая энергетика и любовь к профессии надолго останутся в памяти всех, кто с ним работал и кто видел его на сцене.

Зрители хорошо помнят покойного по спектаклям "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова", а широкая аудитория знает его по ролям в популярных телесериалах "След", "Горячая точка" и "Пятницкий".

К слову, ранее стало известно о смерти лидера легендарной музыкальной группы.