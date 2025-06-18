Отошла во сне: умерла легендарная советская актриса Тенякова

Отошла во сне: умерла легендарная советская актриса
Наталья Тенякова. Фото: https://meshok.net/wikipedia.org
Звезде было 80 лет

Скончалась легендарная актриса театра и кино Наталья Тенякова, ставшая всенародно любимой благодаря роли бабушки Шуры в фильме "Любовь и голуби". Сообщается, что знаменитость мирно умерла во сне в ночь на 18 июня. Причиной завершения земного пути актрисы стала острая сердечная недостаточность. Ей было 80 лет.

Покойная на протяжении десятилетий оставалась одной из самых ярких и уважаемых фигур на сцене. В разные годы она служила в Театре имени Ленинского комсомола, БДТ имени Товстоногова, Театре имени Моссовета, а последние четыре десятилетия – в МХТ. В девяностых ей было присвоено звание народной артистки России.

Даже в последние годы жизни она продолжала играть, выходя на сцену и отдаваясь любимой профессии с той же глубиной и силой, что и в молодости. На ее счету десятки спектаклей и более пятидесяти ролей в кино.

Актриса была вдовой выдающегося актера Сергея Юрского. Их союз называли одним из самых крепких и образцовых в мире советского искусства. Информация о месте и времени прощания с актрисой появится позже. Труппа родного культурного учреждения звезды выразила глубокие соболезнования ее близким.

К слову, ранее стало известно о смерти лидера знаменитой музыкальной группы.

Источник: МХТ имени Чехова ✓ Надежный источник
По теме

США вмешались в конфликт Израиля и Ирана

Ситуация может обостриться еще сильней в ближайшее время

"Поедающий тушу": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

Организаторы не на шутку встревожены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей