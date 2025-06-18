Отошла во сне: умерла легендарная советская актриса Тенякова

Звезде было 80 лет

Скончалась легендарная актриса театра и кино Наталья Тенякова, ставшая всенародно любимой благодаря роли бабушки Шуры в фильме "Любовь и голуби". Сообщается, что знаменитость мирно умерла во сне в ночь на 18 июня. Причиной завершения земного пути актрисы стала острая сердечная недостаточность. Ей было 80 лет.

Покойная на протяжении десятилетий оставалась одной из самых ярких и уважаемых фигур на сцене. В разные годы она служила в Театре имени Ленинского комсомола, БДТ имени Товстоногова, Театре имени Моссовета, а последние четыре десятилетия – в МХТ. В девяностых ей было присвоено звание народной артистки России.

Даже в последние годы жизни она продолжала играть, выходя на сцену и отдаваясь любимой профессии с той же глубиной и силой, что и в молодости. На ее счету десятки спектаклей и более пятидесяти ролей в кино.

Актриса была вдовой выдающегося актера Сергея Юрского. Их союз называли одним из самых крепких и образцовых в мире советского искусства. Информация о месте и времени прощания с актрисой появится позже. Труппа родного культурного учреждения звезды выразила глубокие соболезнования ее близким.

К слову, ранее стало известно о смерти лидера знаменитой музыкальной группы.