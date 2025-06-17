"Весь посинел": сын Никаса Сафронова едва не умер из-за коктейля

"Весь посинел": сын Никаса Сафронова едва не умер из-за коктейля
Фото: АГН "Москва"
Врачи чудом смогли спасти мужчину

Дмитрий Цыбульский, старший сын известного художника Никаса Сафронова, едва не погиб из-за отека Квинке. Он начал задыхаться после того, как выпил протеиновый коктейль на основе сои. По словам пострадавшего, напитком его угостил друг.

Сын Сафронова рассказал, что его состояние начало ухудшаться буквально через 15 минут после употребления коктейля. 

"Я весь посинел, думаю, сейчас отрублюсь", – рассказал Дмитрий.

Тем не менее, он сумел найти в себе силы добраться до клиники и попросить о помощи. Медики сразу смогли поставить диагноз и назначить ему правильное лечение, благодаря чему состояние Цыбульского вскоре стабилизировалось. По словам врачей, если бы он опоздал на 15 минут, то вряд ли бы выжил. 

Источник: Комсомольская правда

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