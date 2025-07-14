В хосписе умер легендарный советский режиссер Митта

В хосписе умер легендарный советский режиссер
Александр Митта. Кадр: YouTube
Культурный деятель сильно страдал от смертельного недуга

Сегодня, 14 июля, стало известно о смерти выдающегося культурного деятеля Александра Митты, ему было 92 года. Он был признан народным артистом России и оставил заметный след в отечественном кино – его фильмы знали и любили не одно поколение зрителей.

Последние месяцы жизни режиссер боролся с тяжелой болезнью. По информации SHOT, у звезды диагностировали рак почки, из-за чего ему был присвоен паллиативный статус и назначены сильные обезболивающие препараты.

В конце июня состояние легендарного режиссера резко ухудшилось: 30 числа его госпитализировали из квартиры в Москве в бессознательном состоянии, врачи зафиксировали у него сопор – глубокое нарушение сознания, когда человек находится между сном и комой.

После этого любимец публики находился в хосписе, где за его состоянием постоянно следили врачи. К сожалению, несмотря на все усилия, он скончался минувшей ночью. Семья артиста пока не решила, где пройдет прощание с легендарным режиссером.

Покойная звезда известен как автор таких картин, как "Граница. Таежный роман", "Москва, любовь моя", "Сказка странствий" и многих других работ. Его вклад в развитие российского кинематографа трудно переоценить, для многих он стал настоящим символом эпохи.

По словам близких, последние недели были для режиссера непростыми: болезнь отнимала силы, и большую часть времени он находился под действием обезболивающих. Для семьи и всех, кто знал его лично, уход режиссера – тяжелая утрата.

К слову, ранее стало известно о смерти другого выдающегося артиста.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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