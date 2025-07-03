Умер известный советский артист Новицкий

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Советская звезда Алексей Новицкий завершил свое земное пребывание на 76-м году после продолжительной борьбы с тяжелым недугом. Как сообщил его внучатый племянник Михаил, у артиста в марте обнаружили рак легких третьей стадии.
С того момента обреченная знаменитость находился под присмотром близких, проходил лечение и старался оставаться в кругу семьи. Однако организм пожилой звезды не справился, артист сгорел буквально за три месяца.
29 июня самочувствие актера резко ухудшилось. Родные вызвали скорую помощь, и звезду экстренно забрали в больницу. Его поместили в реанимацию, где 1 июля он скончался. До его дня рождения оставалось подождать всего четыре дня.
Ныне покойная знаменитость много лет работал в театре "Сфера" в Москве, где выходил на сцену в знаковых постановках. Он также снялся в популярном телевизионном проекте "Каменская".
Последние два десятилетия своей жизни артист посвятил педагогической деятельности, обучая молодежь актерскому мастерству.
Прощание со звездой прошло 2 июля в крематории Хованского кладбища.
К слову, ранее стало известно о смерти другого популярного советского артиста.
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