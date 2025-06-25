Умер американский артист Джо Маринелли

Умер легендарный артист, любимец россиян – звезду убила смертельная болезнь
Кадр: заставка сериала "Санта-Барбара"
Поклонники знаменитости по всему миру скорбят вместе с его родными

На 69-м году жизни ушел американский актер Джо Маринелли, прославившийся благодаря роли в легендарной "Санта-Барбаре" – телесериале, который в свое время смотрела вся наша страна.

Его смерть наступила после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. По словам супруги Джин Маринелли, причиной стал рак желудка. Агент артиста уточнила, что несколько лет назад у него также был диагностирован рак горла.

Имя Маринелли навсегда связано с образом харизматичного мафиози Банни Тальятти, которого он сыграл более чем в 170 сериях культового шоу. Эта роль сделала его настоящим кумиром зрителей по всему миру, в том числе и в России, где "Санта-Барбара" стала телевизионным феноменом 80-90-х годов.

Но творчество актера не ограничивалось лишь одной ролью. За свою карьеру он снялся в популярных сериалах "Доктор Хаус", "Отчаянные домохозяйки", "Главный госпиталь" и "Утреннее шоу", где исполнил одну из своих последних работ. Коллеги называли покойного не только профессионалом, но и человеком с тонким чувством юмора и невероятной самоотдачей.

Для многих россиян артист был частью целой эпохи, символом первых увлечений американским телевидением. Его уход стал грустной новостью для тех, кто вырос на телесериалах 80–90-х.

К слову, ранее стало известно о загадочной смерти популярного певца.

Источник: The Hollywood Reporter ✓ Надежный источник
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