Умер знаменитый артист Халк Хоган

Сердце не выдержало: умер артист культовых сериалов
Халк Хоган. Фото: соцсети
Поклонники очень любили звезду

Халк Хоган, культовый рестлер и актер, завершил свое земное пребывание на 72-м году. Об этом пишет западная пресса. Уточняется, что сердце звезды остановилось, когда он находился у себя дома во Флориде. Попытки спасти его оказались безуспешными – к моменту прибытия экстренных служб он уже не подавал признаков жизни.

Настоящее имя звезды – Терри Джин Боллеа. Он прославился не только в мире рестлинга, где начал карьеру в семидесятых и оставался на вершине более трех десятилетий, но и в кино. Хоган запомнился зрителям ролями в таких культовых телесериалах и кинолентах, как "Рокки 3", "Команда "А" и "Гром в раю".

В мае этого года артист перенес операцию на шейном отделе позвоночника. Тогда жена опровергла слухи о его тяжелом состоянии, заявив, что он восстанавливается, а сердце работает стабильно. Однако 24 июля стало известно о трагедии, причиной которой стала внезапная остановка "главного мотора".

Напомним, ранее скончался знаменитый советский режиссер.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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