Российский певец Махотин внезапно умер в 47 лет

Поклонники не могут поверить в случившееся

В Екатеринбурге произошла огромная трагедия для культурной сферы. Неожиданно оборвался жизненный путь талантливого артиста Ильи Махотина. Печальные новости о кончине основателя и бессменного фронтмена фолк-рок коллектива "Сечень" появились на странице группы в социальных сетях.

Трагедия шокировала поклонников звезды по всей стране. Многих новость застала врасплох: еще недавно ныне покойная знаменитость делился творческими планами и яркими моментами из жизни.

Ему было всего 47 лет. Как уточнили друзья, причиной завершения земного пути стали внезапные проблемы с сердцем. Для фанатов и коллег это стало тяжелым ударом – многие до сих пор не верят в случившееся и оставляют слова скорби на страницах группы.

"Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актер, основатель и бессменный лидер группы "Сечень". Наш друг", – написали участники коллектива, выражая глубокое горе.

Знаменитость похоронят на Северном кладбище родного города. Для музыкального сообщества и всех, кто знал певца, эта потеря стала настоящим потрясением.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского режиссера. Культурный деятель закончил свои дни в хосписе. Выдающийся артист сильно страдал от смертельного недуга на протяжении долгого времени.