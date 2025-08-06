Умерла актриса Келли Мак

Всего 34: умерла звезда культового телесериала
Фото: www.unsplash.com
Жизнь девушки унесла тяжелая болезнь

Трагическая новость потрясла поклонников ставшего культовым телепроекта "Ходячие мертвецы": на 34-м году ушла из жизни актриса Келли Мак, сыгравшая одну из запомнившихся героинь – Адди.

О кончине звезды сообщила ее родственница. Печальный пост появился на просторах интернет-пространства. Убитая горем сестра покойной сообщила, что земной путь знаменитости прервался тихо и в кругу семьи – рядом находились мать и тетя.

Родные признались, что потеря оказалась невосполнимой. Келли мужественно боролась с болезнью, но ее организм не выдержал. Как уточняется, причиной смерти стала глиома – опасное онкологическое заболевание, поражающее центральную нервную систему.

Те, кто знал Мак лично, вспоминают ее как добрую, искреннюю и очень талантливую женщину, которая до последнего оставалась сильной духом в борьбе с коварной болезнью. Ее уход оставил глубокую рану в сердцах коллег, близких и преданных зрителей.

Источник: Hollywood Reporter ✓ Надежный источник

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