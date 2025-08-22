Умер знаменитый советский певец Ярослав Евдокимов

Его песня "Фантазер" известна каждому

В культурной сфере произошла очередная трагедия. Завершился земной путь Ярослава Евдокимова, автора легендарной композиции "Фантазер". В прессе пишут, что причиной смерти стал продолжительный, тяжелый недуг. Последний год артист проходил лечение за границей, однако в конце концов его сердце не выдержало.

В сообществе, посвященном творчеству звезды, поблагодарили подписчиков за поддержку, отметив, что их теплые слова придавали певцу силы и напоминали, что его музыка была значимой и принесла радость многим людям.

Директор исполнителя ранее рассказывала, что певец серьезно занимался своим здоровьем и год назад проходил курс лечения в Европе.

По предварительным данным, советский артист последнее время проводил в Италии. Известно, что он активно путешествовал по городам этой страны.

В нашей стране музыкант давно не выходил на сцену. Его концерты отменили из-за антироссийских взглядов, которые он высказывал в последние годы.

Как стало известно позже, причиной смерти Евдокимова стал рак легких. Он скончался сегодня утром, 22 августа, в Минской больнице.

