Душераздирающие кадры: как выглядел в гробу Тигран Кеосаян

Фото: Утро.ру
В Армянском храмовом комплексе Москвы простились с актером, режиссером, клипейкером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Корреспондент "Утро.ру" присутствовал на траурной церемонии.

Проститься с Тиграном Эдмондовичем пришло много знаменитостей – Лолита, Филипп Киркоров, Игорь Угольников, Владимир Соловьев, Александр Розенбаум, Константин Эрнст... С кем-то Кеосаян был дружен, с кем-то работал, а кто-то просто разделял его гражданскую и жизненную позицию.

Фото: Утро.ру

И все, пришедшие проститься, в один голос говорили про покойного: "Как живой!" Действительно, благодаря грамотной работе танатокосметолога, Тигран Кеосаян казался просто уснувшим – болезнь и смерть не изменили черт его лица. Он был одет в черный костюм в белую рубашку – франт, каким и был при жизни. Но как же больно, как горько видеть его в гробу! Сердце может разорваться от этой боли!

Фото: Утро.ру

Напомним, в 2008 и 2010 годах Тигран Кеосаян пережил два инфаркта. У него на сердце, по словам супруги, стояло семь стентов. 8 января 2025 года он пережил клиническую смерть и был введен в состояние медикаментозной комы. Артист находился в реанимации одной из московских клиник, где его жизнь поддерживала аппаратура. Он скончался 26 сентября 2025 года, на 60-м году. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
