Премьер Большого театра Родькин рассказал о работе с покойным Григоровичем

"Предел мечтаний": премьер Большого театра Родькин рассказал о работе с покойным Григоровичем
Фото: пресс-служба Русского концертного агентства
Артист бесконечно благодарен знаменитому творцу

22 февраля в Сочи прошел вечер балета "Хореография судьбы", посвященный Юрию Григоровичу, покинувшему этот мир в прошлом году. Среди участников – Денис Родькин и Элеонора Севенард, которые исполнили фрагменты из самых известных постановок мэтра.

Для Родькина имя Григоровича – ключевое в профессии: на его спектаклях он сформировался как артист и получил возможность станцевать Спартака – роль, о которой мечтал.

"Мне – да, посчастливилось быть маленькой частью Вселенной под названием "Григорович", в которую он меня впустил, доверив танцевать Спартака. Для меня это был предел мечтаний", – поделился танцор в откровенной беседе с женским журналом "Клео.ру".

Артист рассказал, что никогда не испытывал страх перед хореографом, но боялся разочаровать его. Родькин вспомнил, как однажды они с будущей супругой Элеонорой приехали к нему в гости. Великий хореограф встретил их по-домашнему, в халате, но при этом от него исходила невероятная энергия. Чтобы разрядить неловкость, которая сковала гостей, мэтр с улыбкой попросил разрешения поцеловать Элеонору, а Родькин ответил, что легендарному творцу "можно все".

Танцор отмечает, что балеты Григоровича – это всегда мощнейшие мужские партии, после которых невозможно уйти со сцены без полного изнеможения. При этом каждый новый исполнитель привносит в спектакли что-то свое, и постановки продолжают звучать современно.

Говоря о личной жизни, Родькин рассказал, что свадьбу с Элеонорой Севенард они провели без лишней огласки. Поженились в Москве, в Грибоедовском ЗАГСе, без грандиозного торжества.

Танцор также напомнил, что в их непростой профессии почти нет пауз. Даже когда тяжело физически или эмоционально, зритель не должен этого видеть.

"Нам всегда надо показывать, что нам хорошо и легко. В этом, кстати, и заключается трудность нашей профессии. К сожалению, у балетных артистов, тем более в Большом театре, праздников нет", – отметил он.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

Новые переговоры Украины и России: Киев сделал срочное заявление

Стороны продолжают обсуждать затянувшийся конфликт

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей