Премьер Большого театра Родькин рассказал о работе с покойным Григоровичем

Артист бесконечно благодарен знаменитому творцу

22 февраля в Сочи прошел вечер балета "Хореография судьбы", посвященный Юрию Григоровичу, покинувшему этот мир в прошлом году. Среди участников – Денис Родькин и Элеонора Севенард, которые исполнили фрагменты из самых известных постановок мэтра.

Для Родькина имя Григоровича – ключевое в профессии: на его спектаклях он сформировался как артист и получил возможность станцевать Спартака – роль, о которой мечтал.

"Мне – да, посчастливилось быть маленькой частью Вселенной под названием "Григорович", в которую он меня впустил, доверив танцевать Спартака. Для меня это был предел мечтаний", – поделился танцор в откровенной беседе с женским журналом "Клео.ру".

Артист рассказал, что никогда не испытывал страх перед хореографом, но боялся разочаровать его. Родькин вспомнил, как однажды они с будущей супругой Элеонорой приехали к нему в гости. Великий хореограф встретил их по-домашнему, в халате, но при этом от него исходила невероятная энергия. Чтобы разрядить неловкость, которая сковала гостей, мэтр с улыбкой попросил разрешения поцеловать Элеонору, а Родькин ответил, что легендарному творцу "можно все".

Танцор отмечает, что балеты Григоровича – это всегда мощнейшие мужские партии, после которых невозможно уйти со сцены без полного изнеможения. При этом каждый новый исполнитель привносит в спектакли что-то свое, и постановки продолжают звучать современно.

Говоря о личной жизни, Родькин рассказал, что свадьбу с Элеонорой Севенард они провели без лишней огласки. Поженились в Москве, в Грибоедовском ЗАГСе, без грандиозного торжества.

Танцор также напомнил, что в их непростой профессии почти нет пауз. Даже когда тяжело физически или эмоционально, зритель не должен этого видеть.

"Нам всегда надо показывать, что нам хорошо и легко. В этом, кстати, и заключается трудность нашей профессии. К сожалению, у балетных артистов, тем более в Большом театре, праздников нет", – отметил он.