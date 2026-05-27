Брэд Питт поставил крест на новом браке после скандального развода с Джоли

Артист тяжело переживал расставание

Брэд Питт, похоже, окончательно охладел к официальным бракам. Несмотря на серьезные отношения с дизайнером украшений Инес де Рамон, знаменитость не собирается снова идти под венец. Как пишет западная пресса со ссылкой на окружение звезды, болезненная история с Анджелиной Джоли до сих пор остается для него тяжелым воспоминанием.

Новый роман легендарного артиста длится уже несколько лет. Влюбленные давно перестали скрывать свою связь: они вместе появляются на мероприятиях, отдыхают за границей и, как утверждают инсайдеры, даже живут под одной крышей.

Однако, несмотря на идиллию, о свадьбе речи не идет. Люди из окружения артиста утверждают, что рядом с новой избранницей он наконец нашел спокойствие и нормальные отношения без скандалов и бесконечных публичных разборок. Инсайдеры отмечают, что Питт благодарен возлюбленной за поддержку и гармонию, но возвращаться к официальному браку не хочет. Тяжелый развод с бывшей слишком сильно ударил по актеру. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

