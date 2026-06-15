Мария Миронова рассказала о судебных тяжбах с бывшим мужем

Экс-влюбленные не могут поделить ребенка

Актриса Мария Миронова рассказала о затянувшемся судебном споре с бывшим супругом, бизнесменом Андреем Сорокой. Конфликт разгорелся из-за определения графика общения с их общим 6-летним сыном Федором.

Знаменитость утверждает, экс-муж настаивает на условиях, которые актриса считает абсолютно невыполнимыми и нелогичными. Внедрение предложенного отцом порядка в жизнь наследника неминуемо приведет к краху его успеваемости и поставит крест на спортивных амбициях. Федор – активный юноша: он серьезно занимается теннисом и посещает другие секции, а его день расписан буквально по секундам между школой, тренировками и отдыхом.

"Если мы пойдем господину отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы", – поделилась переживаниями знаменитость.

Дополнительную сложность создает расстояние: семья проживает за городом, в 40 километрах от Москвы. Длительные поездки через пробки занимают слишком много времени, и увозить ребенка к отцу на весь день означает гарантированно сорвать учебный процесс и лишить его сил после тренировок.

Миронова подчеркивает, что не препятствует общению, а лишь защищает интересы сына, которому отец предлагает непосильный режим. Она также устала от нападок хейтеров, обвиняющих ее в настраивании ребенка против папы —звезда подчеркивает, что неоднократно предлагала разные компромиссы.

Однако требования бывшего мужа сводятся исключительно к встречам на его территории. А сам мальчик мечтает о другом: он хочет, чтобы папа приехал к нему в гости, поиграл или почитал книжку перед сном, но мужчина не готов приезжать на территорию бывшей возлюбленной.

Ранее экс-жена Диброва пожаловалась, что муж о ней не заботился.