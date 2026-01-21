Прокурор запросил условный срок племяннику Варнавы

Публика внимательно следит за резонансным делом

В одном из московских судов подошли к развязке слушания по делу племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия, которого обвиняют в попытке мошенничества. В ходе судебных прений сторона обвинения заявила, что считает возможным назначить ему наказание без реального лишения свободы.

Прокуратура попросила суд определить для подсудимого два года лишения свободы, но с условным отбыванием и испытательным сроком на один год. Таким образом, сторона обвинения решила проявить мягкость и настаивает на умеренной мере наказания.

Защита, в свою очередь, указала, что молодой человек добровольно компенсировал ущерб потерпевшей. Этот факт адвокат попросил учесть при вынесении приговора.

Сам подсудимый ранее полностью признал свою вину и не оспаривал предъявленные обвинения. Ожидается, что окончательное решение по делу будет оглашено уже в самое ближайшее время.

По материалам следствия, в феврале 2025 года 87-летней жительнице Подмосковья позвонили и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщили о якобы незаконном переводе денег с ее счета в пользу экстремистской организации. Женщину убедили, что ей грозит уголовная ответственность, и настояли на срочной передаче всех сбережений.

Пенсионерка попыталась снять деньги в банке, однако сотрудник кредитной организации заподозрил мошенничество и обратился в полицию. В результате при передаче муляжа суммы в 350 тысяч рублей курьер, которым оказался родственник знаменитости, был задержан, а преступная схема – раскрыта.

