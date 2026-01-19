Продюсер Рудченко оценил перспективы Диброва после песни о секс-скандале

Продюсер рассказал, что будет с Дибровым после песни о секс-скандале
Фото: АГН Москва
Ведущий решил отшутиться и поймать волну популярности, считает продюсер

Дмитрий Дибров, спевший в одном из рублевских ресторанов песню (предположительно, увязывая ее со скандалом с голой ширинкой), наверняка решил найти повод заставить всех заговорить о себе. Такое мнение выразил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Спикер напомнил, что после той громкой истории Дмитрий так и не смог конкретно объяснить инцидент. Вместо оправданий Дибров предпочел остаться в тени. Хотя, рассуждает Рудченко, определенная шутка в исполнении этой песни есть. Однако ведущий, скорее, отмахивается от истории с "голым выходом", понимая, что его теперь обсуждают исключительно в этом контексте.

"Вместо адекватного ответа на свои действия Дмитрий Дибров решил отшучиваться и пользуется этой шуткой теперь для привлечения внимания", – считает продюсер.

Какое-то время, добавил в беседе с "Абзацем" Павел, Дибров сможет держаться в инфополе. Однако особо заработать на этом не получится.

Все началось с кадров, опубликованных Mash. На видео Дибров исполняет в одном из ресторанов Give Peace A Chance.

Кстати, Сергей Соседов ранее предрекал Диброву популярность после "голого выхода".

