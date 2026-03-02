СМИ: экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов скончался в Москве

Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов скончался в Москве
Умар Джабраилов. Фото: ТГ-канал u_dzhabrailov_official
Предпринимателя пытались реанимировать не менее получаса, но спасти его не удалось

Предприниматель и экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой, о чем стало известно 2 февраля. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти бизнесмена не удалось.

По информации ТГ-канала Baza, инцидент произошел в ЖК Vesper Tverskaya. Предприниматель скончался в больнице в районе в 4 часов утра.

По информации РИА Новости, Джабраилов был найден в квартире. Его пытались реанимировать не менее получаса. 

В 2020 году бывший сенатор попал в больницу – свое поведение он объяснил "шоковым состоянием". Ранее он неоднократно предпринимал попытки самоубийства.

Тремя годами ранее Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons – он начал стрелять в потолок, перепугав персонал и постояльцев.

В последний раз Умар выходил на связь 1 марта – в видео, опубликованном в его телеграм-канале, бизнесмен выразил обеспокоенность действиями Израиля и США против Ирана и ситуацией из-за оставшихся на Ближнем Востоке российских туристов, которые не могут вылететь из-за закрытия воздушного пространства.

Экс-сенатор состоял в романе с Ксенией Собчак, которая спустя много лет встретилась с ним, посвятив бывшему возлюбленному выпуск в "Осторожно, Собчак".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

