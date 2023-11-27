Невероятно богат: в кого была влюблена Собчак задолго до Богомолова

Журналистка шокировала подписчиков, пригласив на интервью своего бывшего

Двадцать лет назад у Ксении Собчак и Умара Джабраилова был страстный роман. Он был вдвое старше, к тому же весьма состоятельный мужчина. Неудивительно, что эти отношения не давали покоя многим. Сейчас, приглашая Джабраилова на свой проект, блогерша опередила волну хейта, открыто признавшись: да, отношения были. Да, он был богат и успешен. Да, вспоминает.



Юная "блондинка в шоколаде", по ее словам, обмирала от щедрости, привлекательности и обаяния избранника. Он читал ей стихи, отлично разбирался в искусстве, моде и еще массе вещей. Сегодня они встретились как влюбленные в прошлом и друзья в настоящем.





Все эти годы Ксения издалека переживала за бывшего любимого, но они не виделись. И сейчас Собчак решила встретиться с прошлым и узнать, как же ее бывший избранник прожил эти годы.



"Я уже взрослая женщина, у меня есть семья. Ну а вокруг Умара, увы, огромное количество скандалов", – отметила телеведущая, собираясь на встречу с Джабраиловым.



Встреча получилась теплой и дружеской. Давнишние влюбленные обнялись и о многом поговорили. Умар Джабраилов рассказал о своих знаменитых друзьях, в том числе о Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер, честно рассказал о наркотиках в своей жизни и о стрельбе в отеле близ Кремля. Высказал он мнение о современном бизнесе, который назвал "временем Чичиковых".

В разговоре коснулись темы антисемитизма и происходящего сейчас в Израиле. Потом Умар рассказал, как потерял свой гостиничный бизнес и как на него два раза покушались.

На вопрос Ксении Собчак, каким он видит себя через 10 лет, 65-летний бизнесмен ответил, что хочет писать мемуары, воспитывать внуков, заниматься добрыми делами. Хочет видеть, что его фонд работает.

Ранее мы писали, что второго супруга Собчак Константина Богомолова засняли в постели с молодой красоткой.

