Заявлено о расставании Собчак и Богомолова: вот в чем причина

Сами звезды усиленно делают вид, что в их отношениях все в порядке

Казалось бы, лучшего мужа для светской львицы подыскать невозможно – обаятельный и харизматичный Богомолов полностью удовлетворял всем запросам Собчак. Деятельный, внимательный, талантливый мужчина под стать бойкой и энергичной Ксении – о чем еще можно мечтать?

Богомоловым "блондинка в шоколаде" увлеклась, еще будучи замужем за другим мужчиной, и, можно сказать, оставила ради него семью. Поначалу они выглядели идеальным творческим союзом, однако в последнее время поклонники стали поговаривать о серьезном разладе в паре. Ксения и Константин всегда были крайне занятыми людьми и проводили время вместе чуть ли не по графику, а теперь, кажется, и вовсе перестали видеться.

По мнению ясновидящей Ниониллы Николюк, расставания звездной пары уже не избежать, и это лишь вопрос времени. Она уверена, что весь творческий потенциал Собчак не может быть раскрыт в таком союзе, поэтому он обречен на провал.

"Ощущение нереализованности все-таки невозможно загасить отношениями, какими бы они гармоничными не были. Вот и союз Собчак и Богомолова, к сожалению, подходит к концу", – констатировала она.

Ранее Богомолов пожаловался на Собчак.