"Домашний скорпион": Богомолов пожаловался на Собчак

Режиссер, однако, жить не может без супруги

Сегодня "блондинке в шоколаде", скандальной блогерше и журналистке исполняется 42 года. Константин Богомолов поздравил супругу трогательным постом на своей странице в соцсетях.

Он назвал жену кусачим, ранимым, воинственным и беззащитным Скорпионом, ведь журналистка родилась именно под этим знаком Зодиака, и пожелал, чтобы такое душевное состояние Ксении сохранялось всегда.

Именинница явно оценила поздравление, отметившись с благодарностью в комментариях под публикацией, где призналась, что без Богомолова в ее жизни не наступило бы гармонии и уюта.

Звездная пара состоит в браке уже четыре года. Ксения и Константин познакомились еще тогда, когда блогерша была женой Максима Виторгана, но в романтические отношения дружба перешла гораздо позже.

Во время интервью Ксении Богомолов неожиданно осознал, что его интерес к блондинке выходит за рамки рабочего. Вскоре он написал ей смс, журналистка ответила, завязалась переписка. В течение трех месяцев пара успела даже разругаться в пух и прах, Ксения заблокировала режиссера, но он пробрался через черные списки и написал ей.

Впрочем, и сейчас, через четыре года семейной жизни, нет-нет да и вспыхивают ссоры у супругов. Но за это время они научились решать проблемы и искать компромисс. Главное правило – всегда брать трубку телефона.



"Звоню всегда первым", – признался режиссер.



Роман Собчак и Богомолова был необычным с самого начала. Например, на первое свидание телезвезда явилась с охраной. Константин здорово удивился, но честно выдержал встречу в сопровождении крепких парней.



Напомним, недавно Константин Богомолов подводил итоги четырехлетнего брака с "блондинкой в шоколаде".

