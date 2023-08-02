"Богомолов ушел": что творится в браке попавшей в пикантный скандал Собчак

Журналистке пришлось оправдываться из-за грязной информации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПАНИНЫМ АЛЕКСЕЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ПАНИНА АЛЕКСЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.



Известная журналистка случайно угодила в пикантный скандал, после того, как в Сети появилось ее интервью с опальным Алексеем Паниным*. Посмотрев новый выпуск шоу блондинки, на нее набросился Руслан Белый, которого возмутило то, что она якобы строит из себя праведную женщину. Юморист решил публично рассказать о грязных делишках Ксении Собчак в прошлом: мол, у нее за плечами вредные привычки и беспорядочные половые связи.

Звезду не на шутку взбесили обвинения комика в свой адрес, которые она тут же стала публично отрицать. А россияне на просторах Интернета тем временем гадают, что творится в браке экс-ведущей "Дома-2" после слов Руслана Белого. Кто-то даже предположил, что ее муж оказался шокирован всплывшей информацией и якобы бросил ее.

"Богомолов, наверное, ушел из дома после истории с Паниным* и тройничком", – рассуждают пользователи о супруге Ксении Собчак.

Тем не менее, режиссер вряд ли решился на столь кардинальные действия. Ведь о жизни блондинки какие только слухи не ходят, и ни разу они не становились причиной для конфликтов супругов. К тому же, судя по социальным сетям журналистки, в данный момент она хорошо проводит время в Европе с Константином Богомоловым и сыном Платоном.

Ранее "Утро.ру" писало о том, какое новое заявление Алексея Панина* о России обернулось скандалом.

*признан иноагентом на территории РФ