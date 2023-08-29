"Будто облевали с ног до головы": эксперименты Богомолова довели до тошноты Борзову

Форменное безобразие на сцене

Мастер-класс Елены Борзовой по технике речи стал одним из самых желанных событий для студентов театральных вузов Волгограда. Звезда фильма "Люди на болоте" приехала на кинофестиваль "Волгоградский факел", который проводится по поддержке Администрации Волгоградской области. Там актриса делилась не только секретами мастерства, но и рассказывала молодежи про отношение к современном театру.

"Такие режиссеры, как Богомолов, Серебренников и Мирзоев своими спектаклями и фильмами извращают все, говорят зрителю, что он не человек, а животное, – возмущена Борзова. – Они своим творчеством словно бы кричат, что человек со времен первобытного общества никак не прогрессировал, а скорее деградировал. Но почему они мне не оставляют мне шанса перевоспитать и изменить себя? Это страшно! Это катастрофа сегодняшнего театрального и киноискусства!"

"Ударить в нос зрителя перформансом, напугать его, шокировать, – так Борзова описывает то, чем занимается тот же Богомолов и ему подобные сегодня. – Эти режиссеры мало что встряхивают зрителей эмоционально, они просто плюют в них. Когда я смотрела в МХТ "Трехгрошовую оперу" в постановке Кирилла Серебренникова, где все матерятся на сцене, а в конце появляется что-то изрыгающий динозавр, то было ощущение, что меня облевали с ног до головы".

При этом, по мнению 66-летней Борзовой, советское искусство строилось на том, что человек должен комфортно себя чувствовать в зрительном зале и перед телевизором. Но с Перестройкой все изменилось...

"Я помню, как пришла на спектакль ныне покойного известного режиссера, и стала испытывать чувство физической тошноты от происходящего на сцене, – ужасается актриса. – Очень хотелось встать и выйти. Слава Богу, спектакль шел всего полтора часа без антракта. А ведь может найтись такой зритель, который после увиденного пойдет и примет что-то – ему же сказали со сцены, что это нормально. Поэтому крайне важна ответственность творческого человека перед собой и перед зрителем".