75-летняя Остроумова объяснила отказ от похода на ток-шоу к Малахову и Борисову

Как живет знаменитая актриса

В Волгограде стартовал Открытый Российский кинофестиваль "Волгоградский факел". Председателем жюри конкурсной программы полнометражных фильмов стала Ольга Остроумова. Корреспондент "Утро.ру" встретился со звездой фильмов "Гараж" и "Василий и Василиса".

Когда Ольга решила стать актрисой, в семье к этому отнеслись просто и отговаривать никто ее не стал. Ей купили билет, напекли пирожков на дорогу и отправили в столицу, где она никого не знала. "Я уверила родителей, что в Москве сразу найду общежитие, хотя на деле оказалось все не так ровно и гладко – я оказалась одна в чужом городе", – вспоминает Остроумова.

"Время тогда было совсем другое, – вспоминает актриса. – Я могла хоть в десять вечера идти из клуба Железнодорожников, где занималась в народном театре, и никто за меня не боялся. А сейчас, когда у меня пять внуков, приходится постоянно быть с ними на связи, беспокоиться".

В этом году у Остроумовой два творческих юбилея – 55 лет выхода на экраны фильма "Доживем до понедельника" с ее участием и 40 лет службы в столичном театре имени Моссовета. Но никаких бенефисов и иных творческих мероприятий актриса не планирует.

"Я вообще юбилеи не люблю, – призналась звезда. – В прошлом году, когда мне исполнилось 75 лет, я с другими стариками играла в спектакле "Соло для часов с боем". А там по сюжету герои отмечают день рождения. Вот и меня они тоже поздравили заодно".

Обычно к юбилейным датам Андрей Малахов или Дмитрий Борисов устраивают звездные встречи с воспоминаниями в студиях своих ток-шоу. Но Ольга Остроумова там не появится.

"На телевидение я не хожу, не люблю", – объяснила она.

Дети Ольги Остроумовой – Ольга и Михаил Левитины – тоже стали актерами. "Когда дочь решила поступать в ГИТИС, единственное, что я у нее спросила, какой мастер набирает курс, – улыбается Остроумова. – Оказалось, что Петр Фоменко. "О, иди, я сама бы пошла к нему", – только и сказала я дочери. Но поставила условие, что если она не поступает, то идет в иняз".

Заниматься протекцией, просить дочь принципиальная Остроумова не стала. "Только на третьем туре, на этапе собеседований, Петр Наумович спросил, где ее папа (художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин – Прим. ред.) и мама. "Скажи им спасибо, что они мне не позвонили!" – сказал он моей дочери". Хотя, конечно, мы были знакомы и могли ему позвонить", – сообщила звезда театра и кино.