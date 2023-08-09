"Ездила на электричке": скромность Веры Васильевой потрясла продюсера Сергея Новожилова

Как жила легендарная актриса театра и кино

Вера Васильева служила в театре Сатиры с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. На спектаклях с ее участием бывал знаменитый российский продюсер, организатор множества фестивалей театра и кино по всему миру Сергей Новожилов. Корреспондент "Утро.ру" встретился с ним на Втором Вятском Открытом фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах", который в эти дни проходит в Кирове.

Новость о кончине Веры Васильевой Сергей Новожилов узнал одним из первых. И принял скорбное известие близко к сердцу, как личную потерю, ведь с легендарной актрисой он был знаком долгие годы...

"Во-многом именно благодаря Вере Кузьминичне я и пришел в кино, – говорит Сергей Владимирович. – Потому что она была первой актрисой, с которой я лично познакомился. Это было почти 40 лет назад, когда я еще не работал в системе кино. В городе Калинине (ныне – Тверь, – Прим. ред.), где жил в ту пору, проходили популярные концерты от общества "Знание". И в 1984 года мне дали задание встретить приехавшую с творческим вечером туда на электричке Веру Васильеву. Мне было, конечно, странно, что Народная артистка СССР ездит на электричке. Когда я встретил ее, то у меня в душе все потеплело, потому что Вера Кузьминична очень к себе располагала. Она села в машину, и я был с ней рядом два дня".

"Человек скромный, высочайшей культуры, – так Новожилов характеризует покойную Васильеву. – Она была одной из самых аристократичных актрис нашего кино – с огромным стилем, вкусом! Мы приглашали ее на фестивали "Созвездие" и на "Киношок", и всегда там я получал от нее уроки интеллигентности. При этом она всегда оставалась достаточно закрытым человеком, была вне скандалов, никогда не говорила о своих проблемах, всегда была в форме".