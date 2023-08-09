Актриса поделилась воспоминаниями о покойной коллеге

На 98-м году ушла звезда театра Сатиры Вера Васильева. Актриса театра и кино Лариса Лужина восприняла это известие как личную потерю. В чем она призналась корреспонденту "Утро.ру" на Втором Вятском открытом фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах".

"Сегодня утром меня ждал удар ниже пояса – друг за другом ушли Юлия Борисова и Вера Васильева, – плачет Лариса Лужина. – Потому что это была мощная армия артистов, как Марина Ладынина, Любовь Орлова".

Веру Кузьминичну Лариса Анатольевна знала лично не один десяток лет. "Она прожила очень красивую и долгую творческую жизнь, – уверяет Лужина. – И Васильеву я запомнила как очень нежную, трогательную, улыбчивую актрису. Она всегда очень элегантно одевалась. Я помню, как однажды увидела на ней потрясающую шаль. Оказалось – это ручная работа. И Вера Кузьминична, увидев мой интерес, отвела меня к этой художнице, у которой я купила такую же шаль. Теперь, когда надеваю ее, вспоминаю Веру Васильеву. Она была настоящим воином сцены, воином экрана, которая до последнего держала оружие в руках".