Господи, помилуй: могила Ирины Мирошниченко утонула сразу после похорон

Упокой ее душу!

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей.

Здесь покоятся политик Борис Немцов, певцы Валентина Толкунова, Юрий Шатунов и Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

Тут же упокоилась и звезда Художественного театра Ирина Мирошниченко. Могила актрисы расположена на одном из новых участков. Ее "соседям" тут стали актер Сергей Колесников (скончался в конце апреля 2023-го), актрисы Светлана Брагарник и Нина Дробышева. Неподалеку – могилы журналиста Сергея Доренко и певца Бориса Моисеева.

Сразу после похорон могила актрисы утонула. Утонула море цветов и венков – так иного их тут было! Почти не видно креста! Венки, в частности, прислали телеведущий Андрей Малахов,художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, киноконцерн "Мосфильм"...