Лариса Лужина рассказала о громком романе и наследстве Ирины Мирошниченко

Актрисы были близки и часто общались

В 11 утра в Художественном театре начнется церемония прощания с Народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Гроб будет стоять на сцене, на которой она играла с 1965 года.

Лариса Лужина всего на три года старше Ирины Мирошниченко. И ее уход восприняла близко к сердцу. В чем призналась в интервью корреспонденту "Утро.ру" за кулисами Второго Вятского Открытого Фестиваля театра кино и журналистики "На семи холмах".

"Мы были в очень хороших отношениях, – смахивает слезу Лариса Анатольевна. – До последнего перезванивались с ней, поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения. Хорошо я знала и ее красавицу-маму (Екатерина Мирошниченко умерла в 2005 году – Прим. ред.)".

"Я Ирочку хорошо знаю еще по тем временам, когда были живы Володя Высоцкий и Сева Абдулов (Всеволод Абдулов – Прим. ред.). Помню легендарный мхатовский спектакль "Соло для часов с боем" (режиссеры Олег Ефремов и Анатолий Васильев – Прим. ред.), в котором играли Абдулов и Мирошниченко. Помню и любовь, романтические отношения Иры с Севочкой, когда он попросил Высоцкого написать такую песню, которой бы мог признаться в любви к Мирошниченко. И вот как раз лирическую композицию "Дом хрустальный" Высоцкий посвятил ей. А не Марине Влади, как многие тогда думали".

Лариса Лужина слышала, что квартира актрисы в центре Москвы может уйти городу, ибо прямых наследников нет. "Что же делать, у Ирочки не было детей, она об этом сама переживала, так случилось, ничего не поделаешь", – вздыхает Лариса Анатольевна.

Напомним, 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе накануне диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.

