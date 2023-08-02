От творящегося в гримерной лежащей в реанимации Ирины Мирошниченко полезли на лоб глаза

От творящегося в гримерной лежащей в реанимации Мирошниченко полезли на лоб глаза
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Тайная жизнь актрисы

81-летняя Ирина Мирошниченко по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.

А в МХТ им. Чехова, где актриса служит уже 60 лет, сейчас идет подготовка к открытию 126-го сезона, старт которому будет дан 2 сентября. На традиционном сборе труппы все ждут, конечно, Ирину Петровну – в добром здравии и хорошем настроении.

Пока же, во время каникул, в Художественном Театре проходит традиционный ремонт. В том числе, и в закулисных помещениях, в артистических гримуборных.

Про гримерку Ирины Мирошниченко, которая считается тут примадонной, в театральном мире ходят невероятные легенды. Мол, она отказывается делить ее с другими актерами, как это принято в театре. И фактически сделала служебное помещение государственного театра филиалом своего дома. Который якобы больше напоминает домик куклы Барби – в гримерной, по слухам, все в розовом цвете, много шелка, рюшей.

Глаза от удивления лезут у всех, кто впервые тут оказывается. Хотя Ирина Петровна не очень любит, когда в ее отсутствие в театре в гримерную заходит даже уборщица. Она хочет, чтобы этот ее маленький мир принадлежал только ей. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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