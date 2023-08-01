Стало известно о странном поведении Мирошниченко незадолго до комы

Состояние знаменитости остается тяжелым

Источники в МХТ им. Чехова утверждают, что в последние годы поведение Ирины Мирошниченко вызывало большие вопросы. Коллеги замечали странности и различные поступки, которые были несвойственны артистке.

К примеру, последние полгода она вела затворнический образ жизни, хотя до этого появление на публике при всем параде было для нее неотъемлемой частью жизни. Всеми делами занималась ее помощница, которая вела быт. Дополнительно у Мирошниченко появились какие-то особые пунктики по поводу собственного здоровья. Знаменитость всегда относилась к нему внимательно, но сейчас все стало особенно остро.

Также актрисы не было на закрытии театрального сезона, хотя в течение 60 лет она практически не пропускала мероприятие. Вместо своего визита она отправила Хабенскому букет цветов. Он отнесся к ее отсутствию с пониманием.

Осведомители говорят, что здоровье Мирошниченко подорвал 80-летний юбилей, которое потребовало от нее огромных сил. После этого она постепенно начала угасать – как морально, так и физически. Близкие друзья были в курсе, что звезда испытывает проблемы из-за своего состояния, но остальным артистка на него не жаловалась.

Сейчас Ирина Мирошниченко, как сообщают СМИ, находится в состоянии медикаментозной комы. Ее подключили к ИВЛ, состояние врачи оценивают как тяжелое. До этого актриса пережила остановку сердца.