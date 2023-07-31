У Ирины Мирошниченко остановилось сердце

Появились свежие данные о состоянии актрисы

Тревожные новости на днях поступили о здоровье знаменитой актрисы. Изначально сообщалось, что у звезды театра и кино диагностировали тяжелые проявления гриппа, из-за чего она попала в больницу. Однако сегодня появились новые пугающие данные о состоянии Ирины Мирошниченко.

Как пишут ряд СМИ, медики обнаружили в мозге 81-летней актрисы опухоль. Собственно, это и стало причиной ее отправки в реанимацию. Позже у народной артистки остановилось сердце. К счастью, у кардиологов получилось его завести и стабилизировать ситуацию. Тем не менее, на данный момент врачи оценивают состояние звезды как тяжелое.

Стоит отметить, что после новостей об экстренной госпитализации Ирина Мирошниченко сама вышла на связь с поклонниками. Она заверила, что поводов для переживаний нет: мол, с ее здоровьем все в порядке. При этом в одном из последних разговоров с прессой актриса обмолвилась, что недавно сильно простудилась.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как проходила госпитализация звезды. Ирина Мирошниченко сама вызвала врачей к себе домой.