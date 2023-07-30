Актриса Мирошниченко в реанимации: что известно

Знаменитости резко стало плохо

Российская и советская актриса Ирина Мирошниченко оказалась в больнице. Сообщается, что она почувствовала недомогание у себя дома и решила обратиться к медикам за помощью. Прибывшие на место специалисты обнаружили у нее тяжелые проявления гриппа, из-за чего приняли решение знаменитость госпитализировать.

Известно, что артистка сейчас находится под пристальным наблюдением медиков. Врачи стараются оказать ей всю необходимую помощь, но никаких подробностей о ее состоянии не сообщаю. Молчат и представители знаменитости.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ирина Мирошниченко рассказала о тяжелом заболевании. Дело было два года назад. Тогда актриса заразилась коронавирусом и очень тяжело переносила его. Судя по всему, тогда ее здоровье здорово подкосилось.