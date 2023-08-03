Сотни миллионов: названы вероятные наследники имущества Мирошниченко

У известной актрисы не осталось близких людей

81-летняя Ирина Мирошниченко умерла, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе накануне диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.

Организацией похорон будет заниматься Художественный театр, где Ирина Петровна служила 60 лет. Ибо родствеников у актрисы нет. Ее единоутробный старший брат – Рудольф Толпежников умер еще в 1995 году. Первый муж, драматург Михаил Шатров ушел из жизни в 2010-м. Второй супруг, кинорежиссер Витаутас Жалакявичюс скончался в 1996-м. Третьего мужа, актера Игоря Васильева не стало в 2007-м. Детей у актрисы не было.

Что касается наследства звезды, то после смерти матери в 2005 году Ирина Петровна получила квартиру в центре Москвы, в Большом Гнездниковском переулке, которую мать оформила на нее по договору ренты. Ее звезда театра и кино сдавала. Была у нее квартира и на Тверской. Но в последние годы актриса жила в загородном доме в Опалихе (микрорайон подмосковного Красногорска, расположенный в девяти километрах от МКАД). С ней там жили две домработницы, которые, вероятно, и получат теперь часть наследства. По примерным оценкам оно превышает 150 миллионов рублей.

