Квартира в центре и дом за городом: что известно о наследстве Мирошниченко

Актрисе было некому оставить свою недвижимость

Последние несколько дней вся страна молилась за знаменитую артистку Ирину Мирошниченко. В конце июля актрису театра и кино госпитализировали в одну из московских больниц. С тех пор о состоянии звезды постоянно поступали тревожные новости, но поклонники и неравнодушные коллеги не теряли надежды на ее выздоровление. А сегодня стало известно, что Ирины Петровны не стало.

Пока одни оплакивают легенду кино, другие гадают, что же будет со всем тем, что она зарабатывала честным трудом. Как известно, у Ирины Мирошниченко была недвижимость не только в Москве, но и за городом. Большую часть времени артистка жила в собственной трехкомнатной квартире в самом центре на Тверской, с которой ей помогала управляться домработница. А летом, когда хотелось сбежать от городской суеты, знаменитость часто отправлялась на свою дачу в Опалихе.

В поселке у Мирошниченко был маленький, но уютный домик с террасой, гостиной, кухней и собственным участком. Свое гнездышко Ирина Петровна обустраивала с большой любовью. Звезда признавалась, что вложила немало средств в ремонт и новую мебель. Однако наследников, которые могли бы взять это все под свое бережное крыло, у актрисы, к сожалению, не было.

Ирина Мирошниченко не ужилась ни с одним из мужей и не решилась родить ребенка, хотя шанс стать матерью у нее был. Самым близким человеком для артистки являлась ее крестница. Однако в 2018 году она неожиданно лишилась и ее.

Как известно, тревожные новости о состоянии здоровья актрисы, поступившие недавно, стали не первыми за последние несколько лет. В 2021 году Ирина Петровна попала в больницу с ковидом, заставив переживать всю страну. Позже артистка рассказала о перенесенной болезни.