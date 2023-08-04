Как спящая Барби: Ирину Мирошниченко к похоронам подготовит лучший косметолог для покойников

Первые подробности прощания с примадонной МХТ

Художественный театр готовится к церемонии прощания с Ириной Мирошниченко. Она начнется на Основной сцене в 11 утра 7 августа. Актриса играла на ней с 1965 года, придя сюда по окончании Школы-студии МХАТ, где ее учителями и первыми партнерами были великие мхатовские старики.

Как стало известно "Утро.ру", МХТ им. Чехова взял на себя оплату похорон не имевшей семьи артистки. Включая услуги лучшего танатокосметолога, который приведет в порядок лицо покойницы.

Специалист по похоронному делу пояснил "Утро.ру", что трупные пятна хорошо маскируются корректором. С помощью румян возможно будет приближен облик покойницы к прижизненному, а специальный тональный крем поможет скрыть одутловатость и припухлости.

Для посмертного макияжа Ирины Мирошниченко, как говорят, будет использоваться не только специальная профессиональная танатокосметика, но и театральный грим, и люксовая гражданская косметика. Например, помаду зачастую просят принести ту, которой при жизни пользовался человек. Вообще же весь арсенал спецсредств для посмертного макияжа стоит около 250 тысяч рублей. Сама услуга – примерно10 тысяч.

"Если все сделать правильно, будет казаться, что человек в гробу улыбается. Задача танатопрактика – помочь близким легче перенести боль утраты", – заверил специалист. В случае с эффектной блондинкой Ириной Мирошниченко, очевидно, будет казаться, что в гробу – спящая Барби.

Напомним, 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.