Как у королевы: Ирину Мирошниченко хоронят в элитном гробу за 300 тысяч

Как у королевы: Мирошниченко хоронят в элитном гробу за 300 тысяч
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва прощается с примадонной Художественного театра

В Художественном театре начинается церемония прощания с Народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Гроб стоит на сцене, на которой она играла с 1965 года.

Расходы на траурную церемонию взял на себя МХТ им. Чехова. Он же оплатил и гроб, в котором лежит актриса. 

Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию. Стоит такая домовина около 300 тысяч рублей.

<img src="https://pics.utro.ru/utro_photos/previewbig/2023/08/07/1532130-06073.jpg" alt="Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру" width="840" height="630"/>

Напомним, 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе накануне диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Хабаровском крае готовы эвакуировать население из-за падения обломков ракеты

Перед предстоящим запуском всех жителей Шахтинска вывезут подальше

Песков назвал победителя президентских выборов в России в 2024 году

Чиновник спрогнозировал рекордный результат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей