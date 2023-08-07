Как у королевы: Ирину Мирошниченко хоронят в элитном гробу за 300 тысяч

Москва прощается с примадонной Художественного театра

В Художественном театре начинается церемония прощания с Народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Гроб стоит на сцене, на которой она играла с 1965 года.

Расходы на траурную церемонию взял на себя МХТ им. Чехова. Он же оплатил и гроб, в котором лежит актриса.

Эта оригинальная модель изготовлена из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни – по специально разработанным эскизам. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию. Стоит такая домовина около 300 тысяч рублей.

<img src="https://pics.utro.ru/utro_photos/previewbig/2023/08/07/1532130-06073.jpg" alt="Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру" width="840" height="630"/>

Напомним, 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе накануне диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.