Ирина Мирошниченко забрала Веру Васильеву: звездные друзья актрисы умирают один за другим

Мирошниченко забрала Васильеву: звездные друзья актрисы умирают один за другим
Фото: Феликс Грозданов
Трагическая мистика смертей

3 августа 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе  диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис. 

Смерть примадонны Художественного театра положила начало череде уходов звезд. Она словно бы забирает друзей и коллег! Гробы теперь каждый день... Не даром же Марина Зудина у гроба Ирины Мирошниченко сказала: "Я уверена, что вы окажетесь в раю. Но это будет какой-то театроподобный рай, где вы что-то еще сделаете, в какой-то другой ипостаси". Теперь актеры там замечательные...

8 августа на 99-м году жизни умерла прима театра имени Вахтангова Юлия Борисова. Последние полгода легенда сцены и экрана провела в одной из московских клиник под наблюдением врачей.

А рано утром 9 августа скончалась Вера Васильева из театра Сатиры – ей было 97 лет. Причина смерти звезда и дата прощания пока не уточняются.

Ее коллега Александр Олешко изумляется мистическому совпадению: "Вчера только вспоминал, как восхищались друг другом Вера Васильева и Юлия Борисова, ходили на спектакли друг друга... И ушли друг за другом..."

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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