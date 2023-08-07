Теперь и сама в гробу: Мирошниченко перед кончиной успела похоронить десятки коллег

Теперь и сама в гробу: Мирошниченко перед кончиной успела похоронить десятки коллег
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса не пропускала траурных церемоний

В Художественном театре началась церемония прощания с Народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Гроб стоит на сцене, на которой она играла с 1965 года. 

А скольких коллег она хоронила! Со сколькими сама прощалась на этой сцене! В 2009-м рыдала у гроба Вячеслава Невинного. В 2011-м была на гражданской панихиде по Ие Саввиной. В 2012 пришла на траурную церемонию по погибшей Марине Голуб. В 2018-м не могла пропустить похороны худрука театра Олега Табакова и актера Дмитрия Брусникина...

Ходила она на траурные церемонии и в другие места – когда хоронили режиссера Петра Фоменко, балерины Екатерины Максимовой, искусствоведа Виталий Вульфа

Теперь же она и сама в гробу... Среди тех, кто пришел отдать примадонне МХТ последние почести, пианист Юрий Розум, певец Лев Лещенко, министр культуры Ольга Любимова, режиссер Николай Лебедев... 

Напомним, 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе накануне диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис.  

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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