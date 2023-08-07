Мужа и детей у гроба нет: Москва прощается с Ириной Мирошниченко

Мужа и детей у гроба нет: Москва прощается с Ириной Мирошниченко
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Как хоронят легенду МХТ им. Чехова

В Художественном театре начинается церемония прощания с Народной артисткой России Ириной Мирошниченко. Гроб стоит на легендарной сцене, на которой она играла с 1965 года и где считалась примадонной. Правда, хоронят ее фактически чужие люди, ибо родственников у актрисы нет. Да и все затраты на траурную церемонию взял на себя родной театр.

Ее единоутробный старший брат – Рудольф Толпежников умер еще в далеком 1995 году. Первый муж, драматург Михаил Шатров ушел из жизни в 2010-м. Второй супруг, кинорежиссер Витаутас Жалакявичюс скончался в 1996-м. Третьего мужа, актера Игоря Васильева не стало в 2007-м. Детей у актрисы не было. Ирина Петровна всю себя отдала нелегкой актерской профессии, пожертвовав личным счастьем и семьей...

Напомним, 81-летняя Ирина Мирошниченко умерла 3 августа, не приходя в сознание, в реанимации Московской инфекционной больницы. Актрисе накануне диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них – пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис. Говорили и про опухоль мозга...

Похоронят звезду на актерской аллее Троекуровского кладбища столицы.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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